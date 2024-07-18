Создание несущих угрозу военно-биологических объектов заметили в Роспотребнадзоре

Попова заявила о создании военно-биологических объектов в третьих странах

Фото: РИА «Новости»

Под видом сотрудничества некоторые страны реализуют военно-биологические программы и создают объекты, которые несут определенную угрозу третьим странам. Об этом на международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова привело РИА «Новости».

Попова отметила, что эту ситуацию наиболее ярко демонстрирует обстановка на Украине.

«На протяжении вот уже многих лет Российская Федерация говорит об угрозе, которую несет создание биологических объектов по периметру страны со стороны США», — сказала она.

Глава ведомства добавила, что изначально Россию уверяли, что такие объекты нужны в мирных целях для помощи странам, однако потом эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться.

«Опасения о реальных задачах этих программ подтвердились, когда в ходе СВО стала известна реальная деятельность биологических объектов, созданных при поддержке США», — заключила Попова.

Ранее Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России.

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