Совсем другие сигналы. WP заявила о разногласиях США и России по гарантиям безопасности Украины

Белый дом рассчитывает на скорую встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако Москва подает совсем другие сигналы, сообщил The Washington Post . По данным источников издания, в России считают преждевременной саму идею переговоров на высшем уровне.

«Это не совсем то, что имели в виду украинцы»

Путин, как отмечает один из собеседников газеты, видит в такой встрече «определенную легитимацию украинского политического режима со стороны Москвы, что создаст проблемы».

Разногласия касаются и вопроса гарантий безопасности для Киева. Газета напоминает о проекте мирного соглашения 2022 года, согласно которому Россия должна была стать со-гарантом, получив по сути право вето на любые ответные меры.

По мнению экспертов, это «не совсем то, что имели в виду украинцы, и не то, как понял спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф».

В Москве же настаивают, что любые обсуждения безопасности должны проходить с участием России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что обсуждать вопросы безопасности без России — «это утопия, путь в никуда».

Быстрой сделки не будет?

Вместе с тем аналитики, опрошенные WP, считают, что говорить о быстрой сделке не приходится. По словам бывшего советника президента США Джорджа Буша Уильяма Грэма, ожидать всеобъемлющего мира в ближайшее время «иллюзия — вопросы слишком сложные».

При этом, как отмечает издание, Россия уверена в исходе боевых действий и не видит срочной необходимости в переговорах.

Как утверждает политолог Рейнольдс, Москва исходит из двух сценариев: либо Запад отступает, либо в Киеве рушится политический центр под давлением. Но, как отмечает эксперт, ни один из этих факторов полностью не зависит от России.

Ранее Уиткофф заявил, что российская сторона почти сразу пошла на уступки своим визави во время встречи Путина и Трампа на Аляске. Таким образом, по его словам, Россия показала готовность договариваться, что для США было очень важно.