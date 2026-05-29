Совмин СГ одобрил программу помощи пострадавшим от аварии в Чернобыле

Совет министров Союзного государства утвердил постановление о выполнении в 2026 году программы поддержки граждан России и Белоруссии, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Постоянный комитет СГ.

«Принято постановление Совета министров Союзного государства № 22 от 28 мая 2026 года о проведении в 2026 году мероприятия Союзного государства „Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“, — заявили в комитете.

В 2026 году исполнилось 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы в истории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим попытался воспользоваться ситуацией вокруг Чернобыльской АЭС как элементом ядерного шантажа.