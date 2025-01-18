Сегодня 13:56 Меньше, чем союз, больше, чем партнерство. Итоги переговоров президентов России и Ирана 0 0 0 Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press Эксклюзив

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Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве — по итогам российско-иранских переговоров на высшем уровне, как сказано в пресс-релизе на сайте Кремля.

Собственно, кропотливая работа по согласованию документа шла довольно давно, а вчерашняя встреча лидеров двух держав в Москве лишь венчала собой усилия дипломатов обеих стран. Скажу больше, сам по себе подписанный договор не столько открывает новую страницу в наших отношениях с Ираном, сколько формализует тот уровень взаимодействия и сотрудничества, который был достигнут в минувшие годы. Это, кстати, в своем обращении по итогам встречи отметил и сам президент России.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

«На протяжении длительного времени мы координируем свои усилия на международной арене. Это касается самых острых вопросов, которые находятся в повестке дня международного сообщества. Это Ближний Восток, это регион, я сейчас об этом тоже говорил, Южного Кавказа. Это все затрагивает напрямую наши интересы. Господин президент упомянул о конфликте на украинском направлении. Наши коллеги в курсе того, что там происходит. Мы постоянно информируем наших иранских друзей на этом направлении. Но в целом по большому счету мы исходим из приоритетов международного права», — подчеркнул Путин. О чем же идет речь в 47 статьях российско-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве?

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Прежде всего стоит отметить, что, несмотря на очень похожее название с договором, заключенным в 2024 году между Россией и КНДР, создание военного союза с обязательством взаимной помощи в случае агрессии третьих стран нынешнее соглашение с Ираном не предусматривает. В подписанном Путиным и Пезешкианом документе этот пункт изложен немного в иной редакции: в третьей статье оговаривается, что, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Тем не менее в первой статье документа есть пункт об укреплении кооперации в области безопасности и обороны, выводящий на новый уровень уже существующее сотрудничество между нашими странами в области вооружений и военных технологий. Так, Иран и в прежние годы активно покупал у нас оружие, в том числе системы ПВО, самолеты и вертолеты. А наши «Герани», кошмарящие сейчас укронацистов, появились на свет не без помощи иранских специалистов. Теперь, полагаю, взаимодействие в этой сфере будет многократно усиленно. Кроме того, стратегическое партнерство Москвы и Тегерана позволяет решить сразу несколько давно назревших проблем.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Во-первых, разорвать санкционную цепь, которой наши страны пытается опоясать коллективный Запад. Во-вторых, поставить заслон на пути экспансионистских устремлений Турции в Закавказье и Прикаспии. В последнее время, особенно после падения режима Асада в Сирии, Эрдоган слишком широко зашагал, теперь же он будет вынужден считаться с наличием мощного противодействия своим планам. В-третьих, построить и утвердить свой контроль над важнейшим логистическим коридором Север — Юг, который может связать Россию со странами, расположенными в бассейне Индийского океана. Насколько логистика важна в нынешнем мире, можно судить хотя бы по планам нового президента США Дональда Трампа вернуть под американский контроль Панамский канал.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну и в-четвертых, укрепить кооперацию между нашими странами в области энергетики. В своем выступлении президент России подчеркнул, что энергетика — важнейшее направление российско-иранского сотрудничества. «Путин рассказал, как продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами „Росатома“ двух новых блоков АЭС „Бушер“ в Иране. По словам президента, его осуществление внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана», — сообщили российские СМИ.

Это, пожалуй, главные составляющие нового договора, в котором среди прочего оговариваются темы, касающиеся международной торговли, сотрудничества в области технологий, информационной и кибербезопасности, мирного использования ядерной энергии, обороны, борьбы с терроризмом, экологии, Каспийского моря, борьбы с отмыванием денег и организованной преступностью.

Если в целом характеризовать этот документ, то стоит признать, что, хотя взаимоотношения России и Ирана немного не дотянули до полноценного военного союза, тем не менее они стали чем-то большим, чем просто стратегическое партнерство. Они стали реальным воплощением нового многополярного мира, формирование которого происходит на наших глазах.