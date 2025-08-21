Советница мэра Нью-Йорка «угостила» журналистку чипсами с деньгами

Вокруг мэра Нью-Йорка Эрика Адамса разгораются споры, касающиеся его ближайших соратников. Как сообщило The City , его советница по кампании переизбрания, Уинни Греко, попыталась преподнести журналистке необычный подарок — пакет чипсов, внутри которого оказался красный конверт с наличными.

В конверте лежали 100 долларов и несколько купюр по 20 долларов. Журналистка отказалась принять «угощение».

После скандала Греко принесла извинения, заявив, что речь идет о культурном недоразумении: в китайской традиции дарение денег в красных конвертах символизирует дружбу и уважение.

Несмотря на объяснения, в штабе переизбрания мэра отреагировали жестко: Греко отстранили от работы над кампанией, несмотря на то, что ее участие и так носило волонтерский характер.

