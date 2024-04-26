Советники Трампа захотели наказать другие страны за дедолларизацию | 360°

Мир 26 апреля 2024, 05:25 Советники Трампа захотели наказать другие страны за дедолларизацию Bloomberg: в США задумались о санкциях против стран, уходящих от доллара РИА «Новости»

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США могут начать вводить санкции против стран, которые уходят от использования доллара в международных расчетах. Такие меры обсуждают советники бывшего лидера США и кандидата на пост президента Дональда Трампа, написало агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», — пишет агентство.

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Собеседники издания объяснили, что такие меры призваны снизить риски для американской валюты. В случае победы Трампа на президентских выборах, санкции могут быть введены против стран БРИКС, которые увеличивают использование нацвалют во взаимной торговле.

Ранее Трамп не раз говорил, что не позволил бы другим странам уходить от доллара, так как для США это стало бы поражением.

Ранее сотрудник Корнелльского университета Эсвар Прасада заявил в интервью Bloomberg, что конфискация российских активов в США может спровоцировать волну дедолларизации во всем мире.