Конгрессмен Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Дональду Трампу

Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар предложил резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа по семи пунктам, включая «тираническое превышение полномочий». Об этом Танедар сообщил в  соцсети X.

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте», — сказал конгрессмен.

В списке упомянутых статей: противодействие правосудию, международная агрессия, создание незаконных органов власти, имеется в виду департамент государственной эффективности США, возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, коррупция и «злоупотребление властью в деспотичной манере».

Сам Трамп в интервью журналу The Time 25 апреля подчеркнул, что не стремится к расширению полномочий президента, а лишь использует их в соответствии с конституцией. Президент США отметил, что за первые три месяца работы его администрации были достигнуты значительные успехи, в том числе в области международной торговли.

Ранее конгрессмен-демократ Эл Грин готов вынести импичмент Трампу. Он заявил, что нужен сенат, который на этот раз признает президента виновным. По мнению конгрессмена, Трамп не заслуживает занимаемой должности.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте