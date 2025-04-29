Конгрессмен Шри Танедар представил резолюцию об импичменте Дональду Трампу

Американский конгрессмен-демократ Шри Танедар предложил резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа по семи пунктам, включая «тираническое превышение полномочий». Об этом Танедар сообщил в соцсети X .

«Я представил резолюцию об импичменте Трампу, в которой приведены семь статей об импичменте», — сказал конгрессмен.

В списке упомянутых статей: противодействие правосудию, международная агрессия, создание незаконных органов власти, имеется в виду департамент государственной эффективности США, возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, коррупция и «злоупотребление властью в деспотичной манере».

Сам Трамп в интервью журналу The Time 25 апреля подчеркнул, что не стремится к расширению полномочий президента, а лишь использует их в соответствии с конституцией. Президент США отметил, что за первые три месяца работы его администрации были достигнуты значительные успехи, в том числе в области международной торговли.

Ранее конгрессмен-демократ Эл Грин готов вынести импичмент Трампу. Он заявил, что нужен сенат, который на этот раз признает президента виновным. По мнению конгрессмена, Трамп не заслуживает занимаемой должности.