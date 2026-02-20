Советник Зеленского опроверг данные о планах продолжения конфликта на три года

Советник украинского президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин не подтвердил сообщения о плане продолжения военного конфликта. Его процитировало агентство УНИАН.

«Не было никакого поручения о разработке плана войны еще на три года — это фейк», — сказал Литвин.

Политик отметил, что никаких обсуждений на эту тему с советниками не проводили. Кроме того, не было даже негатива по поводу переговоров.

Корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевский, опираясь на информированные источники, сообщал, что Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности поручил своим советникам подготовить стратегию ведения боевых действий на предстоящие три года.

По его данным, изначально на Украине якобы настраивались на мирные переговоры с Россией, но впоследствии резко сменили курс.