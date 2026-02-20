WSJ: конфликт на Украине может продлиться до 2029 года

Специальная военная операция может продлиться минимум до 2029 года из-за провала переговоров между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщила газета The Wall Street Journal .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил своим советникам о провале переговоров и потребовал подготовить план ведения конфликта на ближайшие три года. Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский отметил, что высказывание главы государства о срыве переговорного процесс крайне удивило его советников.

«Все были в шоке», — подчеркнул он.

По информации издания, незадолго до заявления о провале переговоров украинское руководство готовило референдум по возможному мирному соглашению с Россией и президентские выборы. Панчевский предположил, что Зеленский резко поменял свою позицию из-за того, что счел предложенные Белым домом гарантии безопасности недостаточными.

Ранее эксперт Гилберт Доктороу указал на противоречия в требованиях украинской делегации на переговорах в Женеве. Глава Офиса президента Кирилл Буданов выступил за передачу Донбасса, а другие дипломаты отказались идти на территориальные уступки.