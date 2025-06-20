Советник верховного лидера Ирана Шамхани выжил после атаки Израиля

Личный военный cоветник верховного лидера Ирана Али Шамхани остался жив после атаки израильских военных, но получил серьезные ранения. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB .

В результате атаки Израиля 13 июня на его квартиру Шамхани получил серьезные ранения. Советника аятоллы доставили в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии.

«Шамхани направил сообщение в адрес верховного лидера Ирана. В послании он сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», — заявили журналисты.

ЦАХАЛ 13 июня атаковал Иран, заявив о ликвидации некоторых ключевых генералов Исламской Республики. Среди них назывались Шамхани, командующий «Аль-Кудс» Исмаил Каани, глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багари и его заместитель Голамали Рашид, а также командующий КСИР Хосейн Салами.