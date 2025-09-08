Советник Трампа сравнил страны БРИКС с вампирами

Страны БРИКС зависят от торговли с Соединенными Штатами. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа Питер Наварро в интервью телеканалу Real America’s Voice.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США», — сказал он.

По словам чиновника, у стран БРИКС нет шансов долго оставаться единым объединением, поскольку все они на самом деле «ненавидят и желают убить друг друга». Кроме того, Наварро сравнил страны — участницы БРИКС с вампирами, которые «высасывают из США всю кровь недобросовестными торговыми практиками».

Лидеры БРИКС собрали 8 сентября внеплановый онлайн-саммит, чтобы обсудить возможный ответ на новую тарифную политику Трампа. В нем участвовали президент России Владимир Путин, глава Китая Си Цзиньпин, лидер ЮАР Сирил Рамафоса и другие.