Смысловой и экономический тупик западных стран стал очевиден для всего мира. Об этом на пресс-брифинге по итогам ВЭФ заявил ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, советник президента России Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости» .

«Сегодня их [США] цель — сдерживать развитие других стран, которые не согласны с позицией Запада. Поразительный смысловой и экономический тупик западного мира для всех очевиден», — подчеркнул он.

Кобяков добавил, американская политика в Евразии направлена на создание зон конфликтов, тогда как Европы уже вступила в это состояние против России.

«Европе осталось реквизировать золотовалютные резервы, и кнопка самоуничтожения полностью нажата. Все это не означает, что у США нет плана. Ясномыслящие его понимают», — добавил советник российского лидера.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп не исключил встречу с Путиным по мере завершения украинского конфликта.