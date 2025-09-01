Внеочередное заседание совета НАТО — Украина пройдет в Брюсселе 1 сентября. Об этом в соцсети X заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что на мероприятии обсудят «совместные шаги» в отношении России. Он объяснил, что внеочередное заседание решили провести после массированных ударов российской армии по территории республики.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в Европе прорабатывают «довольно конкретные планы» по переброске военных на украинскую территорию.

По ее словам, контингент могут направить туда после окончания конфликта в качестве гарантий безопасности. фон дер Ляйен добавила, что наработки ЕС уже согласовали в администрации США.