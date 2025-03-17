Совет Евросоюза одобрил Украине транш в 3,5 миллиарда евро

Украина получит от Евросоюза транш в 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщил сайт Совета ЕС.

Транш утвердили в рамках макрофинансовой программы. Совет пришел к выводу что Украина выполнила все необходимые условия для получения третьего по счету транша.

«Основной целью программы является поддержка макрофинансовой стабильности Украины, а также ее восстановление, реконструкция и модернизация. С этой третьей выплатой Украина получит около 20 миллиардов евро <… > с момента ее вступления в силу год назад», — отметили в Совете ЕС.

Ранее объединение решило направить Украине пакет в 140 миллионов евро на гуманитарную помощь. Деньги выделили на защиту от холодов, здравоохранение, питьевую воду, жилье и продовольствие.

Еврокомиссия уточнила, что поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах является приоритетом для европейских стран. Общий объем финансирования Украины в области гуманитарной помощи превысил миллиард евро.