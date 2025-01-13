Евросоюз выделит Украине 140 миллионов евро

Евросоюз выделит 140 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Евросоюз выделит на гуманитарную помощь Украине пакет в 140 миллионов евро. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Финансирование направлено на экстренную помощь, защиту от холодов, здравоохранение, питьевую воду, жилье и продовольствие. Поддержка уязвимых слоев населения в сильно пострадавших регионах Украины является основным приоритетом», — заявили в высшем органе исполнительной власти ЕС.

Общий объем финансирования Украины в области гуманитарной помощи превысил миллиард евро, отметили в Еврокомиссии.

Также Евросоюз выделит Молдавии восемь миллионов евро на расходы по приему украинских беженцев.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что ЕС направит Украине три миллиарда евро в качестве первого транша кредита под российские активы. Общий размер кредита — 18,1 миллиарда евро, их перечислят в течение 2025 года.