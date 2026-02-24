Совет ЕС готовит иск против ЕК из-за нового рамочного соглашения с Европарламентом

Страны Евросоюза рассматривают возможность подать иск против Еврокомиссии из-за соглашения, расширяющего полномочия Европарламента. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект письма Совета ЕС.

Окончательный текст документа утвердят 25 февраля. В нем Совет выражает «серьезные сомнения» по поводу рамочного соглашения между ЕП и ЕК от сентября 2025 года, которое, по мнению авторов, противоречит принципам, закрепленным в договорах ЕС. Последние, как указано, наделяют Совет большей властью, чем Европарламент.

Среди спорных пунктов — право депутатов присутствовать на международных переговорах и одобрять предварительные действия ЕК по торговым соглашениям до их ратификации. Также Еврокомиссию обяжут подробно обосновывать отказ от разработки законопроектов по запросу ЕП.

Соглашение подписали 9 сентября 2025 года. Оно должно пройти ратификацию в Европарламенте 9–12 марта, после чего его должна подписать Еврокомиссия.

Ранее послы ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России.