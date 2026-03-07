«Совершенный идиотизм!» Зеленский напросился на жесткий ответ от Трампа

Меркурис: Трамп припомнит Зеленскому его вмешательство в операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп не простит попытку вмешательства Владимира Зеленского в конфликт в Иране. Об этом в эфире своего Youtube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Трамп и так считает Зеленского слабаком, а тот нагло лезет со своими советами к странам коалиции, будто кто-то его просил. Совершенный идиотизм!» — сказал Меркурис.

По словам эксперта, за подобное вмешательство Трамп еще устроит Зеленскому фирменный жесткий прием как уже бывало в Белом Доме.

Меркурис добавил, что Зеленский ведет себя крайне двулично, пытаясь показать свою силу советами и одновременно выпрашивая деньги на свою оборону. Аналитик подчеркнул, что США не спешат оказывать поддержку Киеву и уж тем более они не заинтересованы в получении поддержки от Киева.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни украинцы начнут участвовать в защите баз на Ближнем Востоке. Зеленский поручил выделить средства и подготовить профильных экспертов.