Совбез ООН отклонил российскую резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по ближневосточному конфликту с призывом прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Запись заседания опубликовали на официальном сайте организации.

За документ проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Еще девять стран воздержались, а США и Латвия выступили против.

Для принятия резолюции Совбезу ООН требовалось как минимум девять голосов за и отсутствие вето со стороны постоянных членов. Российский проект этого порога не преодолел.

Документ включал в себя четыре пункта. Россия призвала все стороны немедленно прекратить военную активность и не допускать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами.

Авторы проекта также осудили атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру и призвали обеспечить их защиту в рамках международного права. Кроме того, Россия указала на важность безопасности всех государств региона и предложила заинтересованным сторонам как можно скорее вернуться к политическим и дипломатическим переговорам.

Ранее Франция запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН на фоне сложившейся в Ливане ситуации.