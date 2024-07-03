«Сотворят историю». В США нашли замену Байдену и Харрис

NYP: Байдена и Харрис предложили заменить на выборах на Уитмер и Уорнок

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить лидера США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в президентской гонке. Об этом написал старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен в статье для New York Post.

«Если задуматься, есть очевидный и лучший выбор: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок. <…> Они сотворят историю», — отметил он.

По мнению Олсен, пара Уитмер и Уорнок может стать первой в истории в президентских выборов без белого мужчины. К тому же губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец способны привлечь для Демократической партии голоса тех же социальных групп, указал он.

К тому же Уитмер и Уорнок значительно моложе Байдена и превосходят его в ораторских способностях. Поэтому у демократов есть очевидный вариант замены Байдена. При такой замене Трамп должен всерьез задуматься о дальнейшем развитии событий, заключил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Байден может отказаться от участия в предвыборной гонке, если на этом будут настаивать его ближайшие сторонники.