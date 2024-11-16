Социолога Шугалея и еще трех человек освободили в Чаде и отправили в Москву

Четырех человек, удерживаемых в Республике Чад, освободили и отправили в Москву. Среди них социолог Максим Шугалей, еще два россиянина и белорус. Об этом РИА «Новости» сообщили коллеги Шугалея.

«Трое россиян и гражданин Белоруссии, которых задержали и удерживали в Чаде, были освобождены и сегодня вечером прибыли в Москву», — отметил собеседник агентства.

Граждан России и Белоруссии удерживали в аэропорту Чада с 19 сентября без объяснения причин. В конце сентября президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных россиян. Он пообещал передать российским властям четырех человек. В Чаде удерживали россиян Шугалея, Суэйфана и Царева, а также гражданина Белоруссии Денисевича.