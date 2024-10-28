Социал-демократическая партия Литвы победила по итогам второго тура выборов

По итогам второго тура парламентских выборов в Литве победила Социал-демократическая партия. Ей достались 52 мандата из 141, сообщила пресс-служба Генеральной избирательной комиссии.

Явка избирателей составила 41,31% — на 11% ниже, чем в первом туре. Из них 10,8% проголосовали досрочно.

Победа досталась социал-демократам, которые получили 52 мандата. Победителю прошлых выборов, консервативной партии «Союз Отечества — Литовские христианские демократы», достались 29 мест в парламенте.

Первый тур прошел две недели назад. Из 141 места в сейме 71 распределились в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 — по спискам. На голосовании 27 октября литовцы выбрали депутатов в 63 одномандатных округах. Барьер для попадания в парламент составил 5% для партий и 7% для коалиций.

В Литве зазвучали призывы к миру с Россией. Бывший кандидат в президенты Эдуардас Вайткус сказал, что к войне с этой страной могли призвать только предатели.