Социал-демократическая партия ФРГ выдвинула Шольца кандидатом на пост канцлера

Правление Социал-демократической партии Германии единогласно проголосовало за решение снова выдвинуть Олафа Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. Об этом сообщил телеканал NTV .

Партия «Зеленых» выдвинула своим кандидатом в канцлеры министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека. Политик рассказал, что в случае избрания передаст Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц выступал против отправки ВСУ немецких дальнобойных систем. По его мнению, поставки оружия только повлекут за собой риск эскалации конфликта. Он напомнил, что дальность Taurus составляет порядка 500 километров.

Ранее немецкий канцлер созвонился с президентом Владимиром Путиным. Он провел переговоры, чтобы донести до российского лидера позицию Евросоюза по ситуации на Украине.