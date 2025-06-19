Сотрудницу «Русского дома» освободили в Киргизии

Сотрудницу «Русского дома» в Бишкеке Наталью Секерину освободили. Она уже вернулась на прежнюю работу, сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

При этом уточняется, что Секерина находится под домашним арестом.

«До завершения расследования она остается сотрудницей „Русского дома“ в Оше и имеет право продолжать исполнять свои служебные обязанности», — указали в организации.

В апреле Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за границей. Ее задержание не было связано с работой «Русского дома» и Россотрудничества. Суд отправил женщину под домашний арест.

Также сообщалось об аресте в Киргизии российского блогера Виктора Васильева. Перед этим он жаловался своим коллегам, что его публикации вызывали неодобрение властей в регионе.