Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США

Фото: Unsplash

Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, все произошло в ночь на пятницу, 14 июня, в городе Лейкленд, штат Флорида. Там Чессиди Гарднер поспорила с одним из гостей заведения, который хотел сделать заказ через окошко для автомобилей. В какой-то момент 22-летняя девушка бросила в уходящих посетителей напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, сотрудница уже вооружилась пистолетом», — заявили в полиции.

Девушка вышла с оружием на улицу, где начала стрелять по автомобилю. Согласно данным правоохранителей, она попала по обидчикам как минимум один раз. Гарднер обвинили в нападении и арестовали.

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