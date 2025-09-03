Сотрудники Ким Чен Ына уничтожили все следы его пребывания на встрече с Путиным

Сотрудники северокорейского лидера Ким Чен Ына уничтожили все следы его пребывания на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале .

«После окончания переговоров сопровождающие главу КНДР сотрудники тщательно уничтожили все следы пребывания Кима», — сказал он.

Они убрали стакан, которым пользовался лидер Северной Кореи, протерли обивку кресла и другие предметы, которых касался Ким Чен Ын.

Лидеры России и КНДР начали переговоры после парада в Пекине, посвященного 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.