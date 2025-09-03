Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одном авто

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправились на переговоры на одном автомобиле. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля .

«После торжественного приема по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын отправились на переговоры», — говорится в комментарии к публикации.

На видео видно, как лидеры России и КНДР сели в одну машину.

До этого Путин и Ким Чен Ын наряду с главами других стран поучаствовали в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном — лидеры сидели рядом на трибуне во время парада в Пекине.