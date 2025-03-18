Сотрудники ЕП пожаловались на дефицит блюд Восточной Европы в столовых

Сотрудники Европарламента пожаловались на недостаток в столовых блюд восточноевропейской кухни. Об этом сообщило издание Politico .

Один из помощников депутата родом из Словакии разослал эмоциональное письмо тысячам своих коллег. Работника возмутило, что в столовых ЕП не подают блюда Восточной Европы, из-за чего граждане этих стран чувствуют себя «пассажирами второго класса в ЕС».

«Что еще хуже, по его мнению, так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный „западный империализм“, чтобы разжечь антиевропейские настроения», — написали авторы материала.

Коллега из Чехии поблагодарил помощника евродепутата за то, что он поднял эту «восхитительно важную» тему.

Ранее депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн предложил вернуть во Францию Статую Свободы. По его словам, США показали свое презрение ко всем ценностям прошлого.