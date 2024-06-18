Сотрудника военкомата избили во Львовской области

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Мужчина напал и избил сотрудника военкомата во Львовской области. Пострадавшего отправили в больницу с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан. Об этом написало украинское издание «Страна.ua», сославшись на заявление Львовского областного военкомата.

По информации журналистов, все произошло в городе Яворов. Там сотрудника военкомата ударили тяжелым предметом по голове. Нападавшим оказался мужчина, которого военный вел на военно-врачебную комиссию.

«Нападавшего уже нашли и задержали», — уточнили в публикации.

Ранее в Одессе произошла драка с участием военкомов и врачей. После разгоревшегося скандала в Верховной раде Украины заявили, что полномочия сотрудников военкоматов могут сократить. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.

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