Сотрудника военкомата избили во Львовской области

Мужчина напал и избил сотрудника военкомата во Львовской области. Пострадавшего отправили в больницу с черепно-мозговой травмой, нападавший задержан. Об этом написало украинское издание «Страна.ua», сославшись на заявление Львовского областного военкомата.

По информации журналистов, все произошло в городе Яворов. Там сотрудника военкомата ударили тяжелым предметом по голове. Нападавшим оказался мужчина, которого военный вел на военно-врачебную комиссию.

«Нападавшего уже нашли и задержали», — уточнили в публикации.

Ранее в Одессе произошла драка с участием военкомов и врачей. После разгоревшегося скандала в Верховной раде Украины заявили, что полномочия сотрудников военкоматов могут сократить. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.