«Позор». Полномочия военкомов на Украине предложили сократить после их драки с врачами

Рада рассмотрит сокращение полномочий военкомов после их драки с врачами

Фото: РИА «Новости»

В Верховной раде рассматривают возможность сокращения полномочий военкомов после скандала с их дракой с врачами в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление заместителя главы комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Егора Чернева.

«Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами — я такого еще не видел», — посетовал депутат.

Он заверил, что в его комитете решают, как предотвратить подобное в будущем. По словам Чернева, один из вариантов — передать функции территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы) «каким-то гражданским органам». Пока инициатива на уровне обсуждения, уточнил Егор Чернев.

Драка, о которой стало известно 11 июня, случилась из-за того, что медиков не выпускали из военкомата. Водитель машины скорой помощи пришел обновить данные, а когда его не выпустили, ему стало плохо, и он вызвал медиков. Тех тоже стали удерживать в здании. Завязался конфликт.

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