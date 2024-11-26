Сотрудника британского посольства лишили аккредитации за ложные данные

Сотрудника посольства Великобритании в Москве Уилкса Эдварда Прайора лишили аккредитации, так как в его работе выявили признаки разведдеятельности. Об этом сообщил ТАСС .

По информации ФСБ, дипломат при въезде в Россию указал ложные данные. Сотрудника диппредставительства выдворят из страны.

В Центре общественных связей ФСБ отметили, что Прайор сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе. Ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. В ЦОС добавили, что сотрудники ФСБ продолжат противодействовать разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Ранее дипломатический скандал произошел в Индии. Канадские власти выдворили шесть дипломатов в связи с расследованием убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара.