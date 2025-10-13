Евросоюзу не удастся построить свою архитектуру безопасности без участия России, которая является крупнейшей страной континента. Об этом в эфире YouTube-канала заявил американский экономист Ричард Вольф.

Он назвал антироссийские выпады лишенными смысла и противоречащими сами себе с дипломатической точки зрения.

«Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — отметил эксперт.

По его словам, при равноправном сотрудничестве государств Евросоюза и России ситуация вокруг Украины развивалась бы иначе. Экономист допустил, что стороны конфликта выработали бы соглашение, чтобы прекратить противостояние.

Вольф добавил, что Евросоюзу не следует прекращать контакты с российским руководством.

«Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — объяснил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на нежелание Украины и Евросоюза начать дипломатическое урегулирование конфликта. Он уточнил, что именно это привело к усилению напряженности.