Читатели Daily Mail высмеяли Зеленского за поездку в США ради денег

Новость об очередной поездке президента Украины Владимира Зеленского в США разозлила читателей британской газеты Daily Mail . Комментаторы предположили, что украинский лидер собирается снова просить денег у Белого дома.

Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида 28 декабря. Стороны обсудят потенциальное соглашение о прекращении огня.

Читатели Daily Mail заподозрили, что лидер республики отправился во Флориду не ради завершения конфликта.

«О, Зеленский опять отправился в турне — побираться, пока его земляки мучаются и страдают», — написал Max jazz pep.

Пользователь KingHelmsley поддержал его и добавил, что украинский президент — «самый богатый попрошайка в мире». Другой комментатор выразил мнение, что у Украины не получится продвинуть выгодный только ей план.

«Условия мира ясны, Зеленский и его спонсоры могут соглашаться или нет, но „сделки“, из которой Украина так или иначе выйдет победительницей, не будет», — подчеркнул Doctor X.

Пользователь с иронией добавил, что украинский лидер просто хочет получить от Трампа презент на Новый год.

«Зеленский прикатит за причитающимся рождественским подарочком», — объяснил он.

Ранее информацию о визите украинского президента в Мар-а-Лаго подтвердила пресс-служба Белого дома. Переговоры состоятся в три часа дня (23:00 по московскому времени).