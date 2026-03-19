Сотни пар обуви украли с фабрики Prada

La Repubblica: фабрику Prada под Венецией обокрали на сотни тысяч евро

С фабрики итальянской люксовой компании Prada в Венеции украли несколько сотен пар обуви. Об этом сообщила итальянская газета La Repubblica .

Злоумышленники вынесли 400 пар дизайнерских туфель. Ущерб оценивается в сотни тысяч евро, отметили журналисты.

Группа из шести или семи человек ограбила завод около 04:00. Грабители протаранили несколько машин на подъездной дороге, заблокировав ее угнанными фургонами и авто. Из-за этого карабинеры и спецназ не смогли быстро добраться до места преступления, и им пришлось идти пешком. Злоумышленники успели скрыться.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности преступников и найти украденную фирменную продукцию.

