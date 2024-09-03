Подозреваемого в краже обуви из гипермаркета задержали в Щелкове

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Щелковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали мужчину, пытавшегося украсть три пары обуви из магазина. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Ставропольского края.

Росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки, активированной в гипермаркете на Пролетарском проспекте. Охранник заметил подозрительные действия мужчины: он спрятал две пары обуви под одежду, а третью надел на себя. Попытка покинуть магазин оказалась неудачной.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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