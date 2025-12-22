Сотни машин скопились на границе Польши и Украины

Несколько десятков автомобилей и автобусов стоят в ожидании на границе Украины и Польши. Подробностями поделилось издание «Страна.ua».

Согласно данным местных пабликов, на въезде на Украину из Польши случился коллапс.

«Время ожидания пересечения границы достигает 20 часов, сотни различных автомобилей стоят в очередях», — сообщили очевидцы.

По их словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». Причины происходящего пока неизвестны.

В публикации отметили, что за минувшие сутки украинско-польскую границу пересекли почти 67 тысяч человек. При этом число въехавших на Украину превысило количество выехавших примерно на 3,5 тысячи.

В октябре Литва неожиданно закрыла белорусскую границу из-за борьбы с контрабандой. После этого литовские фуры, застрявшие на территории Белоруссии, отправили на специальную стоянку.