Россиян предупредили о подорожании люксового шоколада

Остапкович: качественный шоколад подорожает в России на 30-40%

Фото: Freepik

Качественный шоколад подорожает в России примерно на 30-40% из-за проблем у стран-производителей какао-бобов. Об этом в эфире программы «ОТРажение» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, в Камеруне, Гане и Кот-д’Ивуаре была плохая для урожая погода.

«То сухая погода, потом дожди. Плюс они любят бастовать, чтобы заработную плату себе поднять. <…> В итоге, предприниматель закладывает подъем зарплат в конечную цену какао-бобов. И продает всем странам, в том числе России», — объяснил он.

Остапкович выразил уверенность, что рост закупочной стоимости какао-бобов приведет к снижению качества недорогого шоколада. Производители заменят подорожавший ингредиент добавками и, тем самым, смогут удержать цены.

С 1 июля в российских магазинах подняли минимальные розничные цены на водку,, а также подорожал ряд других крепких алкогольных напитков.

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