Сотни китайцев остались без света из-за свинского поступка местного фермера

Фермер из провинции Сычуань запустил свинью на убой с помощью беспилотника и в итоге на 10 часов оставил соседей без света. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Во время полета беспилотник зацепился тросом за линию электропередач и оборвал ее. Для восстановления понадобилось 12 рабочих, а стоимость работ оценили в 10 тысяч юаней (110 тысяч рублей).

В декабре ярким перформансом отметились коллеги фермера из Франции. Они явились к бывшему офису министра сельского хозяйства Анни Женевар и повесили на ближайшем дереве труп теленка. Таким образом работники отрасли протестовали против забоя скота из-за вспышки заболевания.