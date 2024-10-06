В Вашингтоне в первые выходные октября прошел 41-й Русский базар. Его посетили сотни американцев, сообщило РИА «Новости» .

Мероприятие проводит русский православный Свято-Иоанно-Предтеченский собор. Празднования начались после утренней воскресной литургии.

Перед гостями выступили популярные среди русской диаспоры в США коллективы: «Самовар и детская группа «Забава». Танцевальную составляющую обеспечивала приходская детская группа «МатрешкиDC» и коллектив «Калинка». Гости мероприятия говорили не только на русском и английском, слышна была речь на сербском, грузинском, арабском языках.

Русский базар — мероприятие благотворительное, приход помогает всем нуждающимся. Приходской священник рассказал, что около трети прихожан — американцы, пришедшие в православие из других конфессий.

В Бельгии власти решили оставить без финансирования приходы Русской православной церкви. Противодействие влиянию РПЦ сочли вопросом стратегической безопасности.