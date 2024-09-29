Финансирование приходов Русской православной церкви в Бельгии необходимо прекратить. С таким предложением выступил директор организации «Права человека без границ» и журналист Вилли Фотрэ на фоне визита папы римского Франциска, его слова привело РИА «Новости» .

«Патриарх Кирилл в Москве благословлял войну и призывал граждан выражать свой патриотизм, вступая в армию. А РПЦ в Бельгии хранила молчание», — отметил он.

Фотрэ указал на явное сходство местных православных клириков с позицией России по Украине и подчеркнул, что правительству стоит прекратить финансирование РПЦ. Противодействие ее влиянию он счел вопросом стратегической безопасности.

Ранее патриарх Московский и всея Руси в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что бурное развитие искусственного интеллекта и потеря религиозной веры грозят человечеству апокалипсисом. Предстоятель РПЦ также подчеркивал, что человечеству нужно не отказываться от веры, чтобы обрести счастье в будущем.