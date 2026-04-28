Состояние застрявшего на мелководье у берегов Германии кита ухудшилось

Состояние горбатого кита, застрявшего на мелководье у берегов Германии, ухудшилось накануне очередной попытки спасти его. Об этом сообщила газета Bild .

Горбатый кит застрял на мелководье Балтийского моря к северу от Висмара 25 марта. Все попытки спасти животное не увенчались успехом. Очередная операция по спасению кита с использованием понтонов должна была пройти 16 апреля, но ее отложили из-за погоды и технических сложностей. Спасатели планировали отбуксировать животное в сторону Атлантики в импровизированном «подводном аквариуме» на специальной барже.

«Киту становится хуже», — сообщила ветеринар Кирстен Теннис журналистам.

Ветеринар отметила, что спасательную операцию нужно было проводить еще две недели назад. Решающая фаза назначена на 28 апреля.

Сотрудники Германского морского музея рекомендовали спасателям не вмешиваться в жизнь кита, обеспечить ему покой и оказывать только паллиативную помощь. На теле кита обнаружили глубокие порезы от корабельного винта и рыболовной сети. Фрагменты сети также нашли в пасти животного, к тому моменту они уже успели врасти в мягкие ткани.

Неделю назад спасатели отметили, что кит начал свободно двигаться. Эксперты выдвигали предположение, что кит сможет самостоятельно вернуться в глубокую воду.