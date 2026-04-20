Застрявший на берегу Германии горбатый кит начал свободно двигаться в воде

Горбатый кит, застрявший на берегу Балтийского моря в Германии, начал свободно двигаться в воде. Об этом сообщил журнал Der Spiegel .

Млекопитающее по кличке Тимми выбросилось на берег 25 марта и с тех пор не могло вернуться в море. Все попытки спасателей помочь ему заканчивались неудачей. Местные власти даже допустили, что животное погибнет, и обсуждали вариант сделать из его останков биодизельное топливо.

Однако теперь состояние кита бодрое. Спасатели не исключают, что он самостоятельно сможет вернуться в воду. Если это произойдет, в ход пойдет план Б: катера сопроводят Тимми в Северное море, а затем — в Атлантический океан.

«Лодки готовы. Если горбатый кит полностью освободится, планируется оснастить его GPS-передатчиком для непрерывного отслеживания его местоположения, даже если он нырнет», — указали в материале.

Изначально власти отказывались спасать Тимми, потому что он слишком болен, но активисты прорвались сквозь ограждения и вынудили вновь попробовать помочь киту.