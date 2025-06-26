Состояние богатейших людей мира выросло

С 2015 года богатейшие люди мира заработали 33,9 триллиона долларов. О росте их состояния сообщил Oxfam .

Перед конференцией ООН о финансировании развития в Севилье аналитики подсчитали, что состояние богатейших людей планеты значительно выросло. В то же время гуманитарная помощь рекордно сократилась. В 2026 году финансирование беднейших стран уменьшится на треть по сравнению с 2024 годом. Это самое резкое снижение с 1960 года.

За последние 10 лет состояние трех тысяч миллиардеров увеличилось на 6,5 триллиона долларов и достигло 14,6 процента мирового ВВП. С 1995 по 2023 год частные инвестиции увеличились на 342 триллиона долларов, что в восемь раз больше, чем рост государственных активов, которые выросли на 44 триллиона.

Богачи становятся еще богаче, а половина беднейших стран — 60% — на грани долгового кризиса. Они тратят больше на обслуживание долгов, чем на здравоохранение и образование. Частные кредиторы усугубляют ситуацию, отказываясь реструктурировать долги и выдвигая жесткие условия.

Ранее в Великобритании призвали остановить массовый отток богатых иностранцев из страны. Такое заявление сделал лорд-мэр Лондона Аластер Кинг. Лейбористы во главе с Киром Стармером, придя к власти, отменили привилегии для богатых иностранцев. В отличие от консерваторов, которые хотели лишь реформировать налоговую систему, лейбористы ввели налог на наследство в 40% для зарубежных активов в стране.