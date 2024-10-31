Книга «Кладбище домашних животных», автором которой является писатель Стивен Кинг, стала самой продаваемой в жанре хоррор в период с 2020-го по 2024 годы. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на федеральную сеть книжных магазинов «Читай-город».

Несмотря на то, что книга пять лет подряд занимает лидирующие позиции в стране в раздел хорроров, интерес к бестселлеру лишь увеличивается. С начала 2024 года в «Читай-городе» было продано более 15 тысяч экземпляров — это на 17% больше, чем в прошлом году.

Произведения Брэма Стокера, Говарда Лавкрафта, Ширли Джексон также вошли в список самых продаваемых хорроров в России. Популярность набирают новеллы по мотивам компьютерной игры «Пять ночей с Фредди» Киры Брид-Райсли и Скотта Коутона, а также новелла по игре «Зайчик» Дмитрия Мордаса.