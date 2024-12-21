Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в социальной сети Х об отказе президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на Рождество, предложенного Венгрией. Пользователи сети осудили его решение в комментариях к публикации.

«Диктатор в Киеве отказал своей поредевшей армии призывников в двухдневном рождественском перемирии», — написал журналист.

Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что «Зеленский уже сошел с ума». Один из них предположил, что президент Украины не позволит призывникам отпраздновать «их последнее Рождество».

«Зеленский грязно разбогател, обращаясь со своим народом как с пушечным мясом. Отрицание перемирия продлевает страдания его граждан», — отметили в комментариях.

Офис президента Украины отверг предложение Венгрии о рождественском перемирии. Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал премьер-министра Виктора Орбана назойливым гонцом.