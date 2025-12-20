Президент Владимир Путин сорвал планы Евросоюза, стремящегося к затягиванию конфликта на Украине, заявив в ходе прямой линии, что Россия не собирается ни на кого нападать. Таким мнением поделился подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Они (европейцы — прим. ред.) готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам», — заявил он.

Дэвис призвал европейцев прислушаться к словам Путина о глубинных причинах конфликта на Украине, а также отказаться от идеи изъять замороженные российские активы. По его словам, Россия открыто заявила о готовности к взаимному уважению.

Ранее обозреватель The Guardian Пьотр Зауэр отметил, что Путин не сказал ничего нового об Украине. Президент РФ снова подтвердил, что спецоперация продолжится до выполнения требований России.