Соратника экс-премьера Польши Кучмеровского арестовали в Лондоне

В Лондоне задержали главу польского Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского, который курировал вопросы помощи Украине. Об этом сообщили на сайте польской прокуратуры.

«Михал Кучмеровский был арестован сегодня в Лондоне на основании ордера на арест, выданного Окружным судом Варшавы», — заявили в ведомстве.

В местной прокуратуре объяснили, что районный суд Катовице принял претензию прокурора и подал против работника RARS Павла Шопы меру пресечения в виде временного ареста.

Им и ряду других сотрудников агентства предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, неисполнении обязанностей и превышении полномочий.

Расследование по делу начали в декабре прошлого года. Следователи выяснили, что с 23 февраля 2021-го по 27 ноября 2023 года в Варшаве вышеуказанные лица не исполняли некоторые обязанности, чтобы получить финансовую выгоду.

Ранее полицейские в Польше задержали украинца, который пытался завербовать местного жителя. Мужчину обвинили в провокационной деятельности.