Соратник сенатора Грэма опубликовал полный проект санкций против России

Сенатор США Ричард Блюменталь представил обновленный текст законопроекта о санкциях против России, которые разрабатывал вместе с ушедшим из жизни коллегой Линдси Грэмом. Документ появился на сайте парламентария .

Из текста следует, что авторы потребовали ввести ограничения против российского теневого флота, СПГ-проектов, компаний, помогающих российскому ОПК, а также тарифы до 100% для крупных покупателей нефти и газа из России.

Еще законопроект вводит персональные санкции против президента России Владимира Путина, ряда политиков, военных, бизнесменов и компаний, поддерживающих ОПК страны.

Под ограничения попадут Центробанк, Сбербанк, Газпромбанк, а также проекты «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» с их руководством.

Проект запрещает американцам инвестировать в российский госдолг и энергетику, переводить деньги в адрес властей России, экспортировать туда энерготехнологии.

Ранее США ввели санкции против двух россиян и одной российской компании.