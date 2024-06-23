Соратник Макрона не простил ему роспуск парламента Франции

Начавшаяся во Франции избирательная кампания показала, что занимающий пост премьер-министра страны Габриэль Атталь охладел к президенту Эммануэлю Макрону и начал собственную политическую карьеру. Об этом сообщила газета Les Echos , ознакомившись с предвыборной программой главы правительства на предстоящих парламентских выборах.

Журналисты отметили, что в своих речах Атталь позиционирует себя как независимого политика, который во многом не согласен с решениями действующего президента. Он призвал французов поддержать его партию в первом туре, чтобы сохранить премьерское кресло.

В интервью журналистам Атталь назвал себя «свободным» главой правительства и единственным руководителем избирательной кампании. С рекламных щитов и показанных по телевидению клипов исчез портрет Макрона, и все внимание сосредоточено на кандидатуре действующего премьера.

Главными конкурентами Атталя на пост главы правительства стали лидер движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и председатель Национального объединения Жордан Барделла.

Действующий премьер-министр в своей предвыборной риторике призвал французов проявить благоразумие и не допускать к власти представителей с правыми взглядами.

Правительство Франции вместе с премьер-министром выбирают прошедшие в парламент партии.

Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после сокрушительной победы «Национального собрания» при голосовании в Европарламент. Новые выборы депутатов во Франции пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.