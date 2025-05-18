Соратник Джорджеску готовил госпереворот в Румынии

Соратник кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску Хорациу Потра после отмены результатов первого тура в 2024 году планировал совершить госпереворот. Об этом сообщило издание Politico .

По версии следствия, Джорджеску собрал своих сторонников на конной базе рядом с Бухарестом. В числе присутствовавших был и Хорациу Потра, которого издание назвало «лидером группы наемников». Владельцы конно-спортивного центра заявили, что участники группы в день встречи выглядели напряженными и обеспокоенными.

Сторона обвинения считает, что политик собрал группу соратников, чтобы устроить восстание для дестабилизации страны после отмены выборов. Пота арестовали на следующий день после собрания на конюшне, он стал одним из подозреваемых в деле о возможном заговоре.

Политика задержали, когда он ехал в столицу в сопровождении пяти автомобилей, в которых находились вооруженные люди. По версии прокуратуры, Пота рассчитывал спровоцировать в Бухаресте беспорядки из-за решения суда об отмене результатов голосования.

Ранее в Румынии прошли вторые за полгода президентские выборы. Второй тур голосования состоится 18 мая.