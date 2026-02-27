Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от российского паспорта

Бывший глава и сооснователь компании «Яндекс» Аркадий Волож окончательно прервал связи с Россией после публичного осуждения спецоперации и отъезда из страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По данным журналистов, на этой неделе миллиардер получил подтверждение того, что больше не является гражданином Российской Федерации. Волож имеет также паспорт Израиля и живет там более 10 лет.

Бизнесмен намерен сосредоточиться на развитии голландской компании Nebius Group NV — бывшей материнской компанией «Яндекса». По данным издания, рыночная капитализация Nebius за последний год выросла почти втрое — примерно до 25 миллиардов долларов, а семья Воложа контролирует около 13% компании. По оценке Bloomberg Billionaires Index, состояние предпринимателя составляет около 3,4 миллиарда долларов США.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев предложил запретить въезд российским спортсменам, отказавшимся от гражданства и перешедшим под флаг другой страны.